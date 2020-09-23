Украина добилась кредита в 100 млн долларов для восстановления Луганской области

Украинская делегация согласовала условия получения кредита в размере 100 млн долларов для проектов по развитию сельского хозяйства и ремонта дорог в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



По результатам встречи 22 сентября представители правительства и делегация Международного банка реконструкции и развития достигли согласия по тексту Соглашения и финализировали переговоры. Следующий этап — подписание Соглашения о займе вице-премьер-министром, главой Минреинтеграции Алексеем Резниковым.



Кредит предоставляется на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет — льготные.



Проект финансирования содержит 4 компонента:



1. «Воссоединение» предусматривает капитальный ремонт около 183 км автомобильных дорог в Луганской области, которые являются ключевыми транспортными коридорами. Стоимость — 65 млн долларов;



2. «Восстановление» — инвестиции в сельское хозяйство;



3. «Возрождение» — создание платформы для поддержки внедрения проекта;



4. Компонент реагирования на непредвиденные чрезвычайные ситуации.



На компоненты 2, 3, 4 выделяется суммарно 35 млн долларов США.



«Данный проект объединяет сильные стороны Всемирного Банка: здесь и сельское хозяйство и строительство дорог, и вопрос решения конфликта. По сути — это пример лучшего сотрудничества Всемирного банка с Правительством Украины», — уверен лидер программ по инфраструктуре и устойчивому развитию Всемирного Банка в Украине Бахер Эль-Хифнави.