Фокин извинился за использование слова «повстанцы» в отношении боевиков

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин извинился за то, что в эфире «Украинского радио» употребил термин «повстанцы».



«Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Как патриот Украины и, как один из первых руководителей возрожденного Украинского государства, я искренне желаю и сделаю всё для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе», — говорится в сообщении Фокина, которое было передано агентству «Интерфакс-Украина».



Фокин подчеркнул, что ему действительно жаль, что его оговорка вызвала столь значительный резонанс в обществе.