Фокин: Если в течение месяца не получу поддержки от власти, то задумаюсь над тем, чтобы уйти из ТКГ

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин заявил, что если в течение месяца власти не выслушают его отдельные предложения, то он задумается над тем, чтобы покинуть украинскую делегацию в ТКГ. Об этом рассказал в интервью «Украинскому радио».



«Если я не получу поддержки от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень многие люди будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня положительных решений», — подчеркнул он.

Фокин также прокомментировал сроки, когда может покинуть украинскую делегацию в ТКГ.



«Я языка ультиматума не признаю. Нужно всегда искать компромисс. Но, по сути, если в течение месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, наверное, задумаюсь над этим», — добавил он.



Витольд Фокин вошел в состав ТКГ 18 августа.

В конце августа Фокин предложил объявить всеобщую амнистию на оккупированных территориях, провести выборы. Кроме того, он подчеркнул, что выступает за введение «особого статуса» на всей территории Донецкой и Луганской областей.



Также он предлагает создать в отдельных районах Донбасса (ОРДЛО) временное правительство ООН для проведения местных выборов.