Под Чугуевом на Харьковщине разбился самолет с курсантами. Есть жертвы

Фото: Офис президента Украины

В Офисе президента Украины сообщили, что будет создана государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы самолета. Зеленский в субботу посетит Харьковскую область в связи с происшествием.



В ГСЧС Украины сообщили, что на борту находилось 28 человек. Уже найдены тела 22 погибших, два человека пострадали и поиски четырех продолжаются. Падение самолета АН-26 ВС Украины произошло на расстоянии около 2 км до военного аэропорта. В 21:55 пожар был ликвидирован.



В пресс-службе МВД Украины уточнили, что на борту самолета были военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Из 23 человек (5 членов экипажа и 18 курсантов) по состоянию на 21:45 20 погибших и двое тяжело раненых.



Директор Центра медицины катастроф Виктор Забашта в комментарии «Суспільному» рассказал, что с места падения самолета забрали двух человек с ожогами 90% тела.



В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил. Есть погибшие и раненые.



На Харьковщине возле города Чугуев разбился военный транспортный самолет. Об этом сообщили в Гражданском воздушном патруле Харьковской области, передает сайт 057. «Разбился военный транспортный самолёт Ан-26. Он заходил на посадку и просто "вошел" в землю. Никто из него не катапультировался», — рассказали в санавиации.



На месте крушения работают ГСЧС, пожарные подразделения аэропорта «Чугуев», скорые помощи и полиция.



Фото: Офис президента Украины