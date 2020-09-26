В катастрофе военного самолета под Харьковом погибло 25 человек

В результате катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области Украины погибли 25 человека, еще два человека получили травмы. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Обновлено. В больнице скончался один из выживших в авиакатастрофе.



На борту находились 27 человек: курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил и экипаж. Еще один курсант не был допущен к полету.



По предварительным данным, перед крушением пилот сообщил об отказе левого двигателя.



Начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, что повлекло катастрофу и тяжкие последствия (статья 416 Уголовного кодекса).



Расследовать авиакатастрофу будет специальная комиссия, которую возглавил вице-премьер Олег Уруский. 26 сентября ожидается приезд президента Владимира Зеленского в Харьковскую область.

Вечером 25 сентября учебный военный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродром Чугуева.