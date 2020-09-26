В больнице скончался один из выживших в авиакатастрофе под Харьковом

Один из выживших курсантов во вчерашней авиакатастрофе в Харьковской области сегодня скончался в больнице. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



Пострадавший находился в тяжелом состоянии.



Таким образом, общее число погибших достигло 26 человек.



Другой курсант, выживший во время падения самолета, находится в военном госпитале. Начальник Харьковского военного госпиталя Эдуард Хорошун отметил, что этот молодой человек может быть выписан уже в ближайшие дни, передает «Интерфакс-Украина».

Вечером 25 сентября учебный военный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродром Чугуева. На борту находились 27 человек: курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил и экипаж. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы.