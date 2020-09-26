ГБР проверяет четыре версии крушения военного самолета в Харьковской области

Государственное бюро расследований начало расследование авиакатастрофы военного самолета АН-26 возле города Чугуева на Харьковщине, которая унесла жизни 25 человек, сообщает пресс-служба ведомства.



Следствие сейчас проверяет четыре версии случившегося:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Следователи ГБР уже прибыли на место происшествия, осмотрели его, изъяли необходимую документацию, допросили свидетелей и назначены судебные экспертизы, говорится в сообщении ведомства.



Для расследования обстоятельств трагедии и установления ее причин создали совместную комиссию, в которую, кроме следователей ГБР, вошли специалисты Министерства юстиции Украины, «Украэродвижения», ГП «Антонов», Главной инспекции Министерства обороны Украины и Офиса Генпрокурора.



Ранее ГБР обратилось к свидетелям трагедии в Харьковской области с просьбой связаться со следователями в случае, если у них есть фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы.

Вечером 25 сентября учебный военный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродром Чугуева.



В результате катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области Украины погибли 25 человек, еще два человека получили тяжелые травмы.



На борту находились 27 человек: курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил и экипаж. Еще один курсант не был допущен к полету.



По предварительным данным, перед крушением пилот сообщил об отказе левого двигателя.



