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УПЦ МП просит не ассоциировать форум в Святогорске с Медведчуком

26 сентября 2020, 13:44

УПЦ МП просит не ассоциировать форум в Святогорске с Медведчуком

Форум «Люди мира», который проводила Украинская православная церковь Московского патриархата, в Святогорской лавре позиционировался как аполитичный. Политики пытались в него вмешаться по личной инициативе. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сказал спикер УПЦ МП Николай Данилевич.

«Мы сделали это без участия политиков, они в какой-то мере себя исчерпали. И политические лидеры не могу предложить пока ничего конструктивного, чтобы преодолеть этот конфликт. Мы хотели дать слово простым людям с Донбасса: учителям, врачам, военным», — отметил Данилевич.

По итогам форума Виктор Медведчук опубликовал заявление, в котором дал положительную оценку мероприятию и высказался о миротворческой деятельности своей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Его комментарии о форуме появлялись также и на связанных с ним телеканалах.

«Намерения разных политиков как-то войти в этот процесс или использовать его в своих целях — не отображает позицию церкви», — добавил Данилевич. По его словам, это личная инициатива разных политиков, в частности Медведчука. «Но мы, как церковь, принципиально дистанцировались от политики и политиков», — подчеркнул спикер УПЦ МП.



На вопрос, почему медиапартнерами выступили телеканалы, связанные с Виктором Медведчуком (ZIK, «112-Украина», NewsOne), Евгением Мураевым («НАШ»), Сергеем Левочкиным («Интер»), Ринатом Ахметовым («Украина 24») пресс-секретарь УПЦ МП ответил, что мероприятие было доступно и для других телеканалов.

«Кто хотел — мог обратиться и освещать этот форум... не захотели освещать мероприятие силы, которые против окончания войны», — подчеркнул Данилевич.

В то же время пресс-секретарь Виктора Медведчука Олег Бабанин отметил, что Виктор Медведчук лишь «поприветствовал людей, которые собрались на это мероприятие».

Отметим, что одним из лозунгов партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» является установление мира. Он также содержится на агитационных плакатах партии к местным выборам, которые пройдут в Украине 25 октября.

Форум «Люди мира» прошел в Святогорской лавре 21 сентября. По словам организаторов, целью мероприятия является «включение в переговорный процесс на Востоке Украины всего общества, чтобы услышать мнения и сформулировать пожелания мирных жителей».

Перед форумом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что накануне местных выборов наблюдается «активизация отдельных религиозных структур как инструментов антиукраинской деятельности». Также он напомнил об уголовной ответственности за такую деятельность.

На форуме присутствовал начальник отдела СБУ в Славянске Евгений Афонин. После мероприятия никаких вопросов к организаторам со стороны правоохранителей публично не озвучивалось. 

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