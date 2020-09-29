Парламентская фракция «Слуга народа» планирует провести выездное заседание на Донбассе, сообщил ее лидер Давид Арахамия.



«"Слуга народа" планирует заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне», — приводит слова Арахамии «Интерфакс-Украина».



По его словам, ориентировочно заседание состоится на следующей неделе.

В субботу, 26 сентября, Донецкую область посетил президент Владимир Зеленский. Там он побывал на передовых позициях украинских военных и провел заседание по работе Трехсторонней контактной группы.