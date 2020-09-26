Зеленский провел совещание по вопросам работы Трехсторонней контактной группы на Донбассе. Подробности

Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский в КПВВ «Майорское» провел совещание по вопросам работы Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В совещании приняли участие руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, директор Шестого территориального департамента МИД Андрей Плахотнюк, народный депутат, заместитель главы делегации Украины в ТКГ Александр Мережко, другие представители Украины в ТКГ, а также представители СММ ОБСЕ.

«На заседании обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в Париже во время встречи лидеров стран Нормандской четверки в декабре прошлого года, а также проблемы, которые мешают выполнению этих договоренностей. Было отмечено, что режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня является безоговорочным успехом на пути к достижению мира на Донбассе», - говорится в сообщении.

«Действительно, мы наблюдаем минимизацию потерь. На сегодня режим тишины сохраняется уже 62-й день. Хочу поблагодарить за выдержку прежде всего нашим военным, поблагодарить командованию ВСУ и ООС, Главнокомандующему - за правильный подход к армии, к каждому офицера, к каждому солдата. И за найденное понимание, чтобы этот первый шаг к миру на Донбассе был возможен», - сказал Президент Украины.

Представительница СММ ОБСЕ в Краматорске Едрино Милфорд отметила, что мониторинговая миссия фиксирует гораздо меньше нарушений с 27 июля, когда начал действовать режим устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня.

«За семь недель после начала введения дополнительных мер для устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, с 27 июля по 16 сентября, было зафиксировано 1052 случая нарушений. Для сравнения, за пять недель до этого мы зафиксировали 18 027 нарушений», - сообщила представительница ОБСЕ, добавив, что за эти два месяца режима тишины было зафиксировано лишь одно ранение гражданского лица - в первый день его действия.

«Два месяца продолжается режим тишины. Несмотря на отдельные и неприцельно выстрелы, режим соблюдается. Мы имеем основания считать, что «тишина» продолжится», - отметил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Во время совещания обсудили продвижение в вопросе зеркального разведения сил и средств на четырех согласованных участках, а также в вопросе разминирования территории Донбасса.

«Во исполнение договоренностей, достигнутых в Париже, было проведено разминирование на 12 участках, согласованных ранее. Разминированы объекты водо-, газоснабжения, необходимых для населения. На стороне, контролируемой Украиной, значительно уменьшилось количество людей, которые подрываются», - доложил командующий ООС Сергей Кравченко.

Обсудили и вопрос возможного открытия большего количества КПВВ на Донбассе. С целью ускорения переговорного процесса для достижения больших результатов во всех упомянутых вопросах и быстрой имплементации договоренностей лидеров стран «Нормандской четверки» руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предложил участникам ТКГ встречаться чаще.

«Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы несмотря на приближение зимы начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров», - отметил Андрей Ермак и добавил, что было бы неплохо, если бы больше украинских политиков посещало линию разграничения и общались с военными и жителями Донбасса.