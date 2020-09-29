На комитете Рады приняли обращение об исключении Фокина из ТКГ. Часть депутатов считают решение нелегитимным

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления было поддержан проект обращения к президенту Владимиру Зеленскому, в которой предлагается отозвать Витольда Фокина из украинской делегации Трехсторонней контактной группы.



Однако часть участников заседания говорят, что документ был принят в нарушение регламента.



Соответсвующий проект постановления об обращении к Зеленскому инициировал зампредседателя комитета Роман Лозинский (фракция «Голос»), который вел заседание. Документ поддержали 10 членов комитета из 16 пресутсвующих. По словам Лозинского, далее его должны рассмотреть на заседании Верховной Рады.



В проекте постановления отмечается, что Верховная Рада «выражает глубокую обеспокоенность системными, целенаправленными и такими, которые ставят под угрозу государственный суверенитет и национальную безопасность», высказывания и действия отдельных членов делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе, в частности первого заместителя главы делегации Фокина.

При этом члены комитета Александр Качура («Слуга народа») и Татьяна Плачкова (ОПЗЖ) заявили, что документ был внесен с нарушениями регламента и не может считаться принятым.



«Для принтия решений необходимо было присутсвие в зале 14 нардепов. На момент голосования я сказал, что я не буду принимать участие в этом фарсе. Также поступили еще два депутата. То есть осталось фактически 13 нардепов на момент голосования, что делает решение нелегитимным», — сказал Качура журналистам после заседания.



Он также добавил, что на заседании комитета отсутсвовал секретарь Исаенко. «Кто вел протокол, кто будет устанавливать результаты?» — подчеркнул Качура.



Кроме того, депутат пообещал, что будет инициировано обращение в регламентный комитет парламента, чтобы тот дал свою правовую оценку.

Сегодня Витольд Фокин принял участие в заседании парламентского комитета, на которое его пригласили депутаты. Поводом стали его высказывания в СМИ касательно амнистии и «особого статуса» Донбасса.



Во время заседания комитета Фокин заявил, что пока не видит доказательств войны между Украиной и Россией.



Смотрите также: