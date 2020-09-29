Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На комитете Рады приняли обращение об исключении Фокина из ТКГ. Часть депутатов считают решение нелегитимным

29 сентября 2020, 17:10

На комитете Рады приняли обращение об исключении Фокина из ТКГ. Часть депутатов считают решение нелегитимным

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления было поддержан проект обращения к президенту Владимиру Зеленскому, в которой предлагается отозвать Витольда Фокина из украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

Однако часть участников заседания говорят, что документ был принят в нарушение регламента.

Соответсвующий проект постановления об обращении к Зеленскому инициировал зампредседателя комитета Роман Лозинский (фракция «Голос»), который вел заседание. Документ поддержали 10 членов комитета из 16 пресутсвующих. По словам Лозинского, далее его должны рассмотреть на заседании Верховной Рады.

В проекте постановления отмечается, что Верховная Рада «выражает глубокую обеспокоенность системными, целенаправленными и такими, которые ставят под угрозу государственный суверенитет и национальную безопасность», высказывания и действия отдельных членов делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе, в частности первого заместителя главы делегации Фокина.

При этом члены комитета Александр Качура («Слуга народа») и Татьяна Плачкова (ОПЗЖ) заявили, что документ был внесен с нарушениями регламента и не может считаться принятым.

«Для принтия решений необходимо было присутсвие в зале 14 нардепов. На момент голосования я сказал, что я не буду принимать участие в этом фарсе. Также поступили еще два депутата. То есть осталось фактически 13 нардепов на момент голосования, что делает решение нелегитимным», — сказал Качура журналистам после заседания.

Он также добавил, что на заседании комитета отсутсвовал секретарь Исаенко. «Кто вел протокол, кто будет устанавливать результаты?» — подчеркнул Качура.

Кроме того, депутат пообещал, что будет инициировано обращение в регламентный комитет парламента, чтобы тот дал свою правовую оценку.

Сегодня Витольд Фокин принял участие в заседании парламентского комитета, на которое его пригласили депутаты. Поводом стали его высказывания в СМИ касательно амнистии и «особого статуса» Донбасса.

Во время заседания комитета Фокин заявил, что пока не видит доказательств войны между Украиной и Россией.

Смотрите также:

ТЕГИ

Люди
Витольд Фокин
Организации
Голос Трехсторонняя контактная группа Слуга народа

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:02
ОБСЕ зафиксировала вывоз пациента в Россию из Донбасса
14:38
Боевики отказались показать ОБСЕ место размещения отведенного вооружения
13:27
«ЛНР» изменила правила перемещения товаров через линию соприкосновения
10:29
«ДНР» заявила о 51 новом случае коронавируса и одной смерти
09:39
«ЛНР»: Женщина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в Золотом-5
09:37
«ЛНР» сообщила о 35-й смерти от коронавируса
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:48
В Луганске 10 школ переведены на дистанционное обучение
16:49
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
16:08
В Луганске поликлиника закрылась на карантин из-за коронавируса
14:08
«ЛНР» задержала мужчину на КПВВ за попытку вывоза 700 тысяч гривен
11:12
Обсервация въехавших через КПВВ «Новотроицкое» сейчас длится до 5 дней
10:08
Двое мужчин пострадали в результате подрывов под Луганском
09:38
«ЛНР» зафиксировала еще две смерти от коронавируса
все новости
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:51
Аваков призвал исключить Фокина из переговоров по Донбассу
20:06
Порошенко заразился коронавирусом
19:48
Фокин поднимет в ТКГ вопрос выплаты пенсий в ОРДЛО
19:11
На Донбассе соблюдается режим «тишины»
18:52
Тищенко готов к переговорам «с кем угодно», кроме глав «Л-ДНР»
18:26
Больше половины украинцев винят РФ в войне на Донбассе
17:10
На комитете Рады приняли обращение об исключении Фокина из ТКГ. Часть депутатов считают решение нелегитимным
17:02
ОБСЕ зафиксировала вывоз пациента в Россию из Донбасса
15:55
«Слуга народа» может обсудить изменение постановления о местных выборах на следующей неделе
15:36
Фокин: Пока не вижу войну между Украиной и Россией
14:38
Боевики отказались показать ОБСЕ место размещения отведенного вооружения
14:38
В Раде направили Зеленскому запрос об отзыве Фокина из ТКГ
13:43
Фракция «Слуга народа» планирует провести выездное заседание на Донбассе
13:27
«ЛНР» изменила правила перемещения товаров через линию соприкосновения
все новости
ВИДЕО
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
28 сентября, 16:49
О чем говорил Зеленский сегодня на Донбассе? Смотрите в сюжете ►
26 сентября, 22:46
Сможет ли Украина «перезагрузить» Минские соглашения? От этого зависит судьба Донбасса ►
26 сентября, 22:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция