Верховная Рада поддержала возвращение «пакетов малыша» вместо компенсации

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3006 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша». За документ проголосовали 264 народных депутата.



Так, законопроект предусматривает возвращение бэби-боксу в изначальной форме. То есть, родители не позднее 30 дней от рождения ребенка должны получить от государства набор первой необходимости.



В пояснительной записке отмечается, что согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет ощутили 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей «пакета» удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.



Согласно закону, с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и тому подобное) осуществляется в соответствии с законом «О государственных закупках».