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В «ЛНР» рассказали, сколько человек получили российские паспорта

01 октября 2020, 16:02

В «ЛНР» рассказали, сколько человек получили российские паспорта

Российское гражданство в упрощенном порядке уже получили более 150 тысяч жителей отдельных районов Луганской области. Об этом заявил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник, передает ЛИЦ.

Также он отметил, что обладателями «паспорта ЛНР» стали более 500 тысяч человек. Получение этого «документа» является необходимым условиям для подачи заявки на российское гражданство.

Ранее в «ДНР» сообщили, что их «паспорта» получили более 550 тысяч человек.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений. 

8 мая 2019 года Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса. 

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