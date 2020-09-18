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«ДНР» заявляет, что выдала свои «паспорта» 550 тысячам человек

18 сентября 2020, 14:16

«ДНР» заявляет, что выдала свои «паспорта» 550 тысячам человек

В группировке «ДНР» заявляют, что около 550 тысяч человек получили так называемые паспорта группировки.

Получение «паспорта ДНР» является главным условием для вступления в российское гражданство в упрощенном порядке. Выезд жителей ОРДО в Россию для получения российского гражданства в упрощенном порядке был приостановлен 13 апреля из-за пандемии коронавируса. Через три месяца ограничения были сняты.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений. 

8 мая 2019 года Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса. 

Гражданство России в упрощенном порядке получили более 230 тысяч жителей ОРДЛО.

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