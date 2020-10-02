В Донецкой области в разы превышена норма пыли в воздухе. На улицу лучше лишний раз не выходить

В Донецкой области с 30 сентября фиксируется среднесуточное превышение предельно допустимой концентрации пыли в воздухе в 5, а иногда и в 10 раз. Такая ситуация наблюдается по обе стороны линии соприкосновения.



Начальница лаборатории Донецкого регионального центра по гидрометеорологии Светлана Марчук сказала «Новостям Донбасса», что в сложившейся ситуации местным жителям лучше не выходить на улицу без крайней необходимости. Если из дома все же пришлось выйти, то лучше надеть маску или респиратор.



Также лучше не открывать окна и проводить влажную уборку дома.



О концентрации пыли в 5-8,5 раз также сообщили на неподконтрольной украинским властям части Донетчины «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что регион накрыла пыльная буря. По словам метеорологов, это произошло из-за нескольких факторов: деградация и обезвоживание грунтов в результате выращивания подсолнечника и кукурузы, сильные порывы ветра, ликвидация травяной подстилки.