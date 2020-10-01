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Донецкую область накрыла пыльная буря

01 октября 2020, 10:50

Донецкую область накрыла пыльная буря

Фото: соцсети Фото: соцсети

Донецкую область накрыла пыльная буря. Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в Константиновке, Краматорске, а также Донецке. Смесь пыли и песка оседает на поверхностях. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Как рассказала начальница лаборатории Донецкого регионального центра по гидрометеорологии Светлана Марчук, на возникновение пыльных бурь влияет структура и уровень влажности грунта, наличие растительной подстилки, характер рельефа местности и скорость ветра, пишет Kramatorsk Post.

«В нашей ситуации все сошлось: засуха, деградация и обезвоживание грунтов в результате выращивания монокультур (подсолнечник, кукуруза), порывы ветра до 15-20 м/с, разрушение подстилающего травяного слоя ("большое строительство", бездумное усердие коммунальных служб в борьбе с газонами)», — сказала она.

Метеоролог также отметила, что в степной зоне Донецкой возвышенности длительность пылевых бурь может составлять более 10 часов.

В «МЧС ДНР» заявляют, что пыльная буря пришла из Ростова-на-Дону. В Донецке из-за бури — ограничение видимости, которое продлится до конца недели.

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