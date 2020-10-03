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«ДНР» удалила свои «приказы» о школьных каникулах и дистанционке в техникумах

03 октября 2020, 10:00

«ДНР» удалила свои «приказы» о школьных каникулах и дистанционке в техникумах

«Минобразования» группировки «ДНР» удалило со своего сайта «приказы» о школьных каникулах и переходе техникумов на дистанционный режим работы из-за COVID-19. Сайт «минобразования ДНР» на данный момент недоступен.

В «приказах» от 2 октября говорилось, что в школах вводятся «длинные каникулы» с 5 по 25 октября включительно, а в учебных заведениях среднего профессионального образования вводится дистанционное обучение с 5 по 18 октября.

Как пишет Telegram-канал Dontel, в «минобразования» заявили, что «приказы», которые подписал «министр» Кушаков, разместили на сайте ошибочно.

«Предварительно, режим учебы в указанных заведениях остается прежним, но все может измениться», — говорится в сообщении.

По состоянию на 2 октября «ДНР» признает 3670 случаев COVID-19. Из них выписаны — 2123 человека, летальных случаев — 210.

Официальных данных властей Украины о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.

В пятницу «ЛНР» на две недели закрыла школы и перевела вузы на дистанционное обучение.

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