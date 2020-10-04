Ермак: мирный план Украины по Донбассу «на столе», осталось только получить ответ от визави

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что план мирного урегулирования Украины по Донбассу «лежит на столе», и ни у кого из международных партнеров не возникает сомнений в отношении позиции Украины.



«У этого плана в конце есть то, чего так хочет украинский народ, и чего, надеюсь, ждут все прогрессивные страны и наши партнеры, и чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные, их семьи. Удалось так выстроить атмосферу в переговорном процессе, как в Минске, так и в Нормандском формате, когда ни у кого в этом не возникает сомнений. Осталось только получить ответ от наших визави», — сказал он.



Ермак указал, что можно уточнять какие-то детали этого мирного плана, но если есть реальное желание завершить войну, то его можно четко очертить в сроках и закончить войну.



«Если нет, то скажите громко об этом все, что вы не хотите прекращения войны в Украине», — заявил он.



Руководитель Офиса президента подчеркнул, что финальным этапом этого плана является проведение местных выборов в ОРДЛО на основании украинского законодательства и норм Копенгагенской конвенции, и если внимательно изучить последние, то там есть ответы на все вопросы.



«Достаточно сказать, что да, Украина должна вернуть свою территорию, Украина забирает контроль над государственной границей, и на демилитаризованной зоне проходят демократические выборы», — указал он.

Ранее Ермак заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе является консультационной площадкой, а принимаемые там решения и не несут прямых политических обязательств для Украины.



Также он говорил, что кандидатура народного депутата от фракции «Слуга народа» Николая Тищенко не рассматривается на должность члена делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.