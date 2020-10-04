Ермак назвал «анекдотом» назначение Тищенко в ТКГ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что кандидатура народного депутата от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко не рассматривается на должность члена делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.



«Ну если относиться к этому как к анекдоту... На самом деле, такой вопрос даже не рассматривался. Скажем так, есть люди, имидж которых предполагает большое количество разговоров, информации. Я думаю, к такому роду разговоров подтолкнула фотография Николая с Леонидом Макаровичем [Кравчуком] во время встречи представителей ТКГ с группой народных депутатов», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».



По словам Ермака, решение о возможном новом члене украинской делегации в ТКГ вместо Витольда Фокина будет принимать глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.



«Если он посчитает нужным, чтобы на этом месте кто-то появился. Но он будет самостоятельно принимать это решение. Во всяком случае, пока этот вопрос на повестке дня не стоит», — отметил глава ОП.

30 сентября президент Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с должности первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, которую он занимал с 18 августа. Поводом послужило высказывание Фокина о том, что он не видит доказательств войны между Украиной и Россией на Донбассе.