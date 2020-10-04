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«ДНР» прокомментировала удаление «приказов» о школьных каникулах и дистанционке в техникумах

04 октября 2020, 12:21

«ДНР» прокомментировала удаление «приказов» о школьных каникулах и дистанционке в техникумах

«Документ» о школьных каникулах и дистанционном обучении в техникумах ОРДО на сайте «минобразования ДНР» опубликован ошибочно. Об этом в комментарии КП сказал «министр» Михаил Кушаков.

На вопрос, будут ли выходить школьники в понедельник на учебу, он ответил:

«Посмотрим по обстановке. Сейчас ее изучаем вместе с "министерством здравоохранения" и с санитарной эпидемиологической службой. В случае чего, будем принимать соответствующие меры. Думаю, в ближайшее время все прояснится — мы держим руку на пульсе. Пока что все планово. Вы знаете, что сейчас высшая школа находится на дистанционном обучении. По школам примем решение по рекомендациям "минздрава"».

На сайте «минобразования» 2 октября появились «указы», в которых говорилось, что в школах вводятся «длинные каникулы» с 5 по 25 октября включительно, а в учебных заведениях среднего профессионального образования вводится дистанционное обучение с 5 по 18 октября.

Позже их оттуда убрали, а сам сайт стал недоступен.

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