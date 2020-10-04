В ОРДО школы уходят на карантин, в ВУЗах и техникумах установили дистанционку

Группировка «ДНР» отправила школы на каникулы для предупреждения массового распространения коронавирусной инфекции. В то же время техникумы и ВУЗы будут работать дистанционно.



Соответствующие «приказы» издало «минобразования» группировки.



Так, школьные каникулы вместо 26 октября начнутся 5 и продлятся 21 день — до 25 октября. Техникумы и бурсы будут отдыхать меньше — с 5 по 18 октября. В высших учебных заведениях, подконтрольных «ДНР», до 25 октября продлили дистанционное обучение.

Ранее «ДНР» уже публиковала подобные «приказы» на сайте «минобразования». Но через некоторое время их убрали, а сайт перестал работать. Одной из причин согла быть ошибка в документе, где вместо 2020 указали 2021 год.



Позже в «ДНР» прокомментировали удаление «приказов».



В ОРДО за сутки 3 октября новую коронавирусную инфекцию за обнаружили у 69 человек и зафиксировали 4 летальных случая. Таким образом, «ДНР» признает 3839 случаев COVID-19. Из них выписаны — 2147 человек, летальных случаев — 224.