У двоих футболистов «Шахтера» выявили коронавирус. Команда ушла на самоизоляцию

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко получили положительные результаты теста на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт «Шахтера».



Также коронавирус подтвердился у двоих сотрудников клуба.



Медслужба «горняков» получила результаты тестов после сегодняшнего матча чемпионата с «Десной». Тестирование проходили футболисты, которые отправляются в расположение сборных.



«Шахтер» в полном составе ушел на самоизоляцию. В понедельник и четверг представители первой команды пройдут дополнительное тестирование.



Пятов и Степаненко были приглашены в расположение сборной Украины на матчи против Франции (7 октября), Германии (10 октября) и Испании (13 октября). Сбор национальной команды начнется 5 октября.