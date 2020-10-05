В «ЛНР» объяснили дефицит лекарств в аптеках массовым спросом

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории возник дефицит медпрепаратов в аптеках. Временно исполняющий обязанности генерального директора «государственного унитарного предприятия ЛНР» «Лугмедфарм» Денис Москаленко объяснил это «лавинообразным спросом» на лекарства.



«На сегодняшний день, к сожалению, многие из нас столкнулись с дефектурой определенных групп антибиотиков и противовирусных препаратов в сети аптек нашей республики. К сожалению, это в первую очередь связано с лавинообразным спросом на данные препараты», — цитирует Москаленко ЛИЦ.



По его словам, за короткое время аптеками были распроданы четырехмесячные запасы некоторых лекарств, но «говорить о том, что в сети нет антибиотиков совсем, будет неправильно».



«На текущий момент достаточно препаратов, которые по своим характеристикам не уступают и превосходят те, которые пользуются спросом», — подчеркнул Москаленко.



По его словам, особенно это касается инъекционных препаратов. «В более чем достаточном количестве сейчас в нашей сети находятся цефепим, цефотаксим, ципрофлоксацин, лефлобакт — в меньшем количестве, но также поступает в нашу сеть», — рассказал он.

Ранее в «ЛНР» сообщили, что порог заболеваемости инфекционными и вирусными заболеваниями у местных жителей старше 65 лет превысил сезонный уровень в восемь раз.