«ЛНР»: Порог заболеваемости ОРВИ у пожилых жителей превышен в 8 раз

Порог заболеваемости инфекционными и вирусными заболеваниями у жителей ОРЛО старше 65 лет превысил сезонный уровень в восемь раз. Об этом сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко.



Она отметила, что по заболеваемости ОРВИ и гриппом среди лиц от 30 до 64 лет превышение допустимого порога составило 60%, а у лиц, которые старше 65 лет — 800%. Также она добавила, что превышение порога заболеваемости у детей от 5 до 14 лет составляет порядка 5%, у детей от 15 до 17 лет — порядка 20%, у лиц от 18 до 29 лет — порядка 50%.



Также, как сообщается, увеличилось и количество заболеваемости пневмонией. В начале сентября «ЛНР» регистрировала 30-50 случаев, то сегодня заболеваемость выросла до 142 случаев.



В связи с этим людям старше 65 лет порекомендовали соблюдать самоизоляцию.



По данным «Минздрава ЛНР», около 12 тысяч местных жителей сейчас находятся на самоизоляции.

По состоянию на 2 октября «ЛНР» признает 1000 случаев COVID-19 с начала пандемии. Из них выздоровели 786 человек, а умерли 37.