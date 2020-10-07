В Донецкой области выявили еще 263 заболевших коронавирусом

За вторник, 6 октября, в Донецкой области выявили 263 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



География новых случаев COVID-19:



— 83 в Мариуполе;

— 35 в Мирнограде;

— 33 в Краматорске;

— 29 в Бахмуте;

— 19 в Марьинском районе;

— 14 в Великоновоселковском районе;

— 13 в Дружковке;

— 9 в Селидово;

— 8 в Торецке;

— 6 в Константиновке;

— 4 в Лиманской ОТГ;

— 3 в Угледаре;

— по 1 в Покровске, Доброполье, Соледарской ОТГ, Никольском, Покровском, Волновахском и Ясиноватском районах.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 4 824 заболевших коронавирусом. Из них 1 685 человек выздоровели, а 63 умерли. Продолжают лечение 3 076 человек.

Отметим, что ранее в ДонОГА сообщили о 64 умерших. По всей видимости, новый летальный случай еще не был включен в статистику.