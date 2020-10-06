ДонОГА отвергла обвинения в сокрытии данных о коронавирусе

Донецкая облгосадминистрации отвергла обвинения о сокрытии данных относительно заболевших и умерших от коронавируса, которые звучат в соцсетях.



Начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения ОГА Александр Педенко на брифинге пояснил, что часть данных вносится в статистическую базу Минздрава с опозданием из-за особенностей работы платформы.



«Платформа завершает свою работу в 18:00. Лаборатории начинают присылать свои отчеты после 16:00. Вчера было исследовано 815 человек и сделано 850 ПЦР-тестов. Из этого количества было выявлено 294 позитивных результата на COVID-18, но ввели в базу только 148 случаев заболевания.



«Мы не скрываем ни одного случая. Все, что не было введено вчера, будет введено сегодня. Если будет время, будут введены сегодня и новые данные. Если будет врем, то будут введены и новые данные», — добавил Педенко.



Также он подтвердил, что вчера в Донецкой области от коронавируса умер третий за все время пандемии доктор. Всего в регионе официально зарегистрировано 64 смерти от COVID-19. Представитель ДонОГА отметил, что в статистику вносятся только лабораторно подтвержденные летальные случаи и может быть задержка с официальной верификацией причины смерти из-за загруженности лабораторий.



В свою очередь глава ДонОГА Павел Кириленко отметил, что всплеск показателей заболеваемости COVID-19 за сутки в регионе связан с тем, что было ускорено проведение тестирования. «Очередь составляла около 3 тысяч лиц. Сейчас стоит задача, чтобы до конца недели уменьшить очередь, чтобы ожидание [результата теста] было не больше суток», — заявил он.



Глава области пояснил, что недавние данные о 350 заболевших были выявлены не за одни сутки, а это результат, который получился добавлением неучтенных данных за предыдущий день.