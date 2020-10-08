В сентябре число госпитализаций с COVID-19 выросло на 34%

В апреле-сентябре в Украине 71 611 человек были госпитализированы с COVID-19. Об этом «Укринформу» сообщили в Национальной службе здоровья.



Из них 12 461 пациент (17% от общего количества госпитализированных) получил медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии.



«Стационарную помощь пациентам с COVID-19 в сентябре предоставляли 7976 медицинских команд », - говорится в сообщении.



В НСЗУ отметили, что в сентябре количество госпитализированных возросло на 34% по сравнению с августом. В частности, в сентябре были госпитализированы 23 143 пациента, из них 4073 пациента получили помощь в условиях интенсивной терапии, 249 пациентов были подключены к аппарату ИВЛ.



Больше всего пациентов с коронавирусом были госпитализированы в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях и в Киеве.



Также на 50% в сентябре по сравнению с августом увеличилось количество тестирований ПЛР, совершившенных выездными мобильными бригадами.



В общем с начала апреля мобильные бригады совершили более 1 млн заборов материала для тестирования. В среднем одна мобильная бригада осуществила в прошлом месяце 194 забора материала для тестирования. Наиболее загруженными в сентябре были мобильные бригады Киевской области, где одну бригаду приходилось 637 тестирований, города Киева — 400 тестирований на бригаду Тернопольской области — 292 тестирования.



В Нацслужбы здоровья напомнили, что лечение пациентов с COVID-19 в медучреждениях в стационарных условиях и взятие заборов для тестирования у пациентов с подозрением на коронавирусной болезни мобильными бригадами является бесплатным для пациентов.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки — 5 397 человек.