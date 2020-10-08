Коронавирус выявили у 9 футболистов «Шахтера»

Повторное тестирование «Шахтера» на COVID-19 выявило заболевание у девяти игроков и девяти сотрудников футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба ФК.
Все заболевшие отправятся на десятидневную самоизоляцию.
«У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых — в легкой форме», — отметили в клубе.
Полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций.
4 октября вратарь «Шахтера» Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко получили положительные результаты теста на коронавирус.