На Луганщине – новые пожары. Один человек погиб, еще один ранен

За минувшие сутки на территории Луганской области произошло 44 новых пожара, из которых не ликвидировано четыре. Один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Погиб мужчина 1949 года рождения в селе Новопреображенное Сватовского района в результате пожара в жилом доме. Житель села Шульгинка Старобельского района 1967 года рождения получил травмы в ходе пожара.



Тушение пожаров продолжается в Станично-Луганском районе. Так, у села Болотенное возникло возгорание сухой растительности и кустарника на площади 160 га и у села Широкий, там загорелась сухая растительностьна площади около 15 га.



В тоже время в селе Метелкино возгорание хвойной подстилки уже ликвидировано.

С конца сентября масштабные пожары продолжают тушить и на подконтрольной Украине территории Луганской области. Общая площадь возгорания составила более 20 тысяч гектаров.



За все время тушения пожаров на Луганщине найдены тела 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. 150 местных жителя были эвакуированы.



По данным полиции на 6 октября, признаны потерпевшими 465 человек, повреждены 583 дома, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств, погибли 630 голов домашних животных и 102 домашних птиц.