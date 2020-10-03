На Луганщине продолжают тушить 7 очагов возгорания

В Луганской области продолжается тушение семи пожаров, один из очагов локализован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Луганской области по состоянию на 7:00 3 октября.



Ориентировочная площадь пройденная огнем всех 8 участков составляет более 20 тысяч гектаров.



За прошедшие сутки, 2 октября, авиация сбросила 396 тонн воды.



Во время ликвидации обнаружены тела семи человек, кроме этого травмированы 18 человек, в том числе, 3 сотрудника ГСЧС. Считаются пропавшими без вести 4 человека.



Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.



Для тушения привлечено 2 296 человек и 216 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета МИ-8.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на территорию нескольких районов. Сгорели или повреждены более 550 зданий и сооружений.



По факту пожаров на Луганщине открыто уже 10 уголовных производств. Основные версии возникновения возгораний — обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.