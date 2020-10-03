Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине продолжают тушить 7 очагов возгорания

03 октября 2020, 09:25

На Луганщине продолжают тушить 7 очагов возгорания

В Луганской области продолжается тушение семи пожаров, один из очагов локализован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Луганской области по состоянию на 7:00 3 октября.

Ориентировочная площадь пройденная огнем всех 8 участков составляет более 20 тысяч гектаров.

За прошедшие сутки, 2 октября, авиация сбросила 396 тонн воды.

Во время ликвидации обнаружены тела семи человек, кроме этого травмированы 18 человек, в том числе, 3 сотрудника ГСЧС. Считаются пропавшими без вести 4 человека.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Для тушения привлечено 2 296 человек и 216 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета МИ-8.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на территорию нескольких районов. Сгорели или повреждены более 550 зданий и сооружений.

По факту пожаров на Луганщине открыто уже 10 уголовных производств. Основные версии возникновения возгораний — обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

ТЕГИ

Места
Луганская область
Прочее
Пожар

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:22
«ЛНР» сделала обязательной обсервацию для прибывших «из Украины», если нет теста на COVID-19 из РФ
10:38
«ДНР» заявила о 10 смертях и 100 новых случаях COVID-19
10:26
За сутки в ОРЛО трое умерли и 25 заболели COVID-19
10:00
«ДНР» удалила свои «приказы» о школьных каникулах и дистанционке в техникумах
21:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:34
«ДНР» отправила школы на каникулы, а техникумы - на дистанционное обучение
19:52
«ЛНР»: В Славяносербском районе в результате взрыва погиб пенсионер
16:12
«ЛНР»: Порог заболеваемости ОРВИ у пожилых жителей превышен в 8 раз
13:57
«ЛНР» на две недели закрыла школы и перевела вузы на дистанционное обучение
13:27
В Донецкой области в разы превышена норма пыли в воздухе. На улицу лучше лишний раз не выходить
11:39
Красный крест обещает восстановить сгоревший модуль на КПВВ «Станица Луганская»
10:42
«ДНР» сообщила о 90 заболевших и 5 смертях от COVID-19 за сутки
10:26
В Харцызске опять украли букву из инсталляции «Победа»
10:06
«ЛНР» заявила о 1000 заболевших коронавирусом
07:46
КПВВ «Станица Луганская» пока не возобновил работу после пожара
все новости
11:55
Сын мэра Краматорска баллотируется в депутаты горсовета
11:22
«ЛНР» сделала обязательной обсервацию для прибывших «из Украины», если нет теста на COVID-19 из РФ
11:03
В ГПСУ говорят об опасности возобновления работы КПВВ «Станица Луганская»
10:38
«ДНР» заявила о 10 смертях и 100 новых случаях COVID-19
10:26
За сутки в ОРЛО трое умерли и 25 заболели COVID-19
10:00
«ДНР» удалила свои «приказы» о школьных каникулах и дистанционке в техникумах
09:25
На Луганщине продолжают тушить 7 очагов возгорания
09:11
Коронавирус подтвердился у 4661 человека. Это новый антирекорд
09:03
Боевики стреляли по окрестностям Авдеевки и Водяного
00:44
На Донетчине – снова более 200 случаев коронавируса за сутки
23:49
Бывшего гендиректора КП «Вода Донбасса» подозревают в финансировании терроризма
22:50
Кулеба: Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси
22:10
На Луганщине из-за пожаров эвакуируют жителей еще одного села
21:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:34
«ДНР» отправила школы на каникулы, а техникумы - на дистанционное обучение
все новости
ВИДЕО
Сгорела часть КПВВ «Станица Луганская». Пункт пропуска закрыли
01 октября, 13:50
На Луганщине в пожарах погибли четыре человека, есть пострадавшие и эвакуированные ►
01 октября, 08:00
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
28 сентября, 19:49
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция