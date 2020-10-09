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«ЛНР» заявила про смерть жителя Ровеньков в результате пожара

09 октября 2020, 11:03

«ЛНР» заявила про смерть жителя Ровеньков в результате пожара

В неподконтрольном Украине городе Ровеньки Луганской области в ходе пожара погиб мужчина 1982 года рождения. В целом «МЧС» группировки «ЛНР» насчитало 67 пожаров за минувшие сутки.

Отмечается, что предварительная причина возгорания дома № 20 по улице Садовой — неосторожность хозяина при курении.

Общая площадь пожаров в отдельных районах Луганской области — 142 гектара. 

Так, у поселка Степное в Антрацитовском районе из-за неосторожного обращения с огнем горела трава на площади 10 гектаров и подстилка лиственного леса на территории Щетовского лесничества общей площадью 10 гектаров.

На территории Перевальского лесничества в районе посёлка Михайловка горели трава и кустарник на площади 35 гектаров и лесная подстилка на площади 4,7 гектаров.

В районе трассы у поселка Чернухино из-за неосторожного обращения с огнем произошёл пожар. Горели сухая трава и кустарник на площади шесть гектаров и подстилка лиственного леса площадью пять гектаров на территории Чернухинского лесничества.

Вчера огонь бушевал и на подконтрольной Украине части Луганщины: произошло 44 новых пожара, из которых по состоянию на утро пятницы не ликвидировано четыре. Один человек погиб, еще один пострадал.

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