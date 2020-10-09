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На Луганщине во время тушения пожара подорвалась пожарная машина, есть пострадавшие

09 октября 2020, 12:34

На Луганщине во время тушения пожара подорвалась пожарная машина, есть пострадавшие

Фото: Станично-Луганская райгосадминистрация / Facebook Фото: Станично-Луганская райгосадминистрация / Facebook

В Луганской области вблизи села Болотенное утром 9 октября во время тушения пожара на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина. Об этом сообщает пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

В результате взрыва пострадали три человека: водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В. С., 1985 года рождения; мастера леса Станично-Луганского лесничества Кравцова Р. И., 1978 года рождения; сотрудник ГСЧС.

Водителя и лесника доставили в больницу в Станице Луганской.

По информации управления, автомобиль ремонту не подлежит.

Фото: Станично-Луганская райгосадминистрация / Facebook

За минувшие сутки на территории Луганской области произошло 44 новых пожара, из которых по состоянию на утро пятницы не ликвидировано четыре. Один человек погиб, еще один ранен.

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