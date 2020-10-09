На Луганщине во время тушения пожара подорвалась пожарная машина, есть пострадавшие

Фото: Станично-Луганская райгосадминистрация / Facebook

В Луганской области вблизи села Болотенное утром 9 октября во время тушения пожара на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина. Об этом сообщает пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства.



В результате взрыва пострадали три человека: водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В. С., 1985 года рождения; мастера леса Станично-Луганского лесничества Кравцова Р. И., 1978 года рождения; сотрудник ГСЧС.



Водителя и лесника доставили в больницу в Станице Луганской.



По информации управления, автомобиль ремонту не подлежит.

Фото: Станично-Луганская райгосадминистрация / Facebook

За минувшие сутки на территории Луганской области произошло 44 новых пожара, из которых по состоянию на утро пятницы не ликвидировано четыре. Один человек погиб, еще один ранен.