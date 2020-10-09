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На оккупированной Луганщине мужчина умер из-за взрыва в своем дворе

09 октября 2020, 18:01

На оккупированной Луганщине мужчина умер из-за взрыва в своем дворе

В подконтрольном группировке «ЛНР» селе Обозное Луганской области 30 сентября 62-летний мужчина умер в своем дворе из-за детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.

84-летняя женщина, представившаяся матерью этого мужчины, рассказала сотрудникам миссии, что в 21:00 30 сентября она находилась в своем доме, когда слышала громкий звук, похожий на взрыв, на улице. 

«По ее словам, в 07:00 на следующее утро она вышла на улицу и увидела сына, сидящего на лавке; у него были травмы головы, отсутствовали несколько пальцев на правой руке и была частично обожжена одежда. Вскоре после этого приехала машина скорой помощи из н. п. Славяносербск (неподконтрольный правительству, 28 км к северо-западу от Луганска), и медики констатировали смерть ее сына», — говорится в отчете. 

Соседка погибшего рассказала наблюдателям, что утром 1 октября она видела труп соседа, а также заметила, что к его дому приехала скорая помощь.

Сотрудники скорой помощи в телефонном разговоре сообщили наблюдателям, что 1 октября выезжали в Обозное, где зарегистрировали смерть 62-летнего мужчины.

Однако сотрудники морга в Славяносербске во время телефонного разговора отказались предоставить сотрудникам миссии информацию о мужчине, сославшись на необходимость получить разрешение лиц, которым принадлежит фактический контроль.

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