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По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости

09 октября 2020, 23:52

По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости

Ситуация с распространением COVID-19

За сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 200 заболевших коронавирусом. Кроме того, 16 ранее заболевших скончались — мужчины в возрасте 75 и 62 лет и женщины в возрасте от 50 до 96 лет. За этот период также выписано 22 выздоровевших.

С начала пандемии на подконтрольной Киеву части Донетчины COVID-19 выявили у 5 372 человек. Из них 1 780 пациентов выздоровели, а 64 умерли. Продолжают лечение 3 528 человек. За сутки в области выявили 253 заболевших коронавирусом, среди которых 18 детей. 

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки зарегистрировали 42 новых случая COVID-19 и две смерти. Таким образом, число летальных случаев, вызванных осложнениями от коронавируса увеличилось до 45.

На территории Луганской области, подконтрольной украинской власти, лабораторно подтверждены 133 новых случаев COVID-19, при этом выздоровели 22 человека и один пациент умер. В целом, с начала пандемии на Луганщине зарегистрировано 1613 случаев COVID-19. Выздоровели 698, умерли 20 человек.

Общество

В Макеевке (ОРДО) двое подростков получили осколочные ранения в результате взрыва гранаты. 

В селе Обозное (ОРЛО) мужчина погиб в своем дворе из-за детонации взрывоопасного предмета. 

Боевые действия

Миссия ОБСЕ зафиксировала 41 единицу вооружения, среди которых РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика». Вооружение размещено в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.


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