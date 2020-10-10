«ДНР» сделала дистанционное обучение бессрочным

Группировка «ДНР» отправила на бессрочное дистанционное обучение учебные учреждения в отдельных районах Донецкой области. Об этом сообщает так называемый «штаб» по предупреждению коронавируса.



Так, образовательные учреждения всех форм собственности, предоставляющие образовательные услуги, перейдут на дистанционное обучение с 12 октября 2020 года.



Дата возвращения к классической форме обучения обозначена как «до особого распоряжения».



Всего по состоянию 10 октября группировка «ДНР» признает 4470 случаев инфекции COVID-19. Из них выписаны 2235 человек, проходят лечение 1954, умер 281.