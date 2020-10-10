В «ДНР» заявили о 108 новых случаях коронавируса и 10 смертях

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев инфицирования коронавирусом и 10 летальных случаях. Об этом заявили в «минздраве ДНР».



Из-за осложнений, вызванных коронавирусом умерли мужчины в возрасте от 47 до 76 лет и женщины в возрасте от 70 до 84 лет.



Утверждается, что выписаны с дважды отрицательными тестами на COVID-19 семь человек.



Всего по состоянию 10 октября группировка «ДНР» признает 4470 случаев инфекции COVID-19. Из них выписаны 2235 человек, проходят лечение 1954, умер 281.