Зеленский объявил о проведении всенародного опроса 25 октября

Президент Владимир Зеленский объявил о проведении в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.



«25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение», — сказал Зеленский в видеообращении.



Говоря о том, какие будут предложены вопросы, президент сказал: «Об этом позже».



Он отметил, что сейчас Верховная Рада готовится закрепить такой «важный механизм» как народовластие на законодательном уровне.

В начале сентября в Верховную Раду внесли законопроект №4043, который разрешит Центральной избирательной комиссии проводить опрос общественного мнения в день голосования на общегосударственных или местных выборах.



В тексте законопроекта указано, что в такой опрос не могут быть включены вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий, выборов на таких территориях, экономическое взаимодействие с этими территориями, порядок управления этими территориями, а также вопросы амнистии и взаимодействия с государством, которое признано Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.