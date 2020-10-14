Зеленский сегодня поедет на Донбасс к украинским военным

Президент Владимир Зеленский в День защитника Украины 14 октября посетит военных на Донбассе.



«Сегодня, как и в прошлом году, я буду на Востоке вместе с нашими бойцами», — сказал он во время церемонии провозглашения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.



В предыдущий раз Зеленский посетил Донбасс 26 сентября. Тогда он побывал на передовых позициях украинских военных и провел совещание по вопросам работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта.



Сегодня днем в центре Киева националистические организации планируют проведение «Марша УПА». Зачастую после таких шествий проходят протестные акции под Офисом президента и Верховной Радой.