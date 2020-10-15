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Около полусотни человек не смогли пересечь КПВВ в Станице Луганской. Местная власть не предоставила им ночлег

15 октября 2020, 20:38

Около полусотни человек не смогли пересечь КПВВ в Станице Луганской. Местная власть не предоставила им ночлег

Около полусотни человек утром 15 октября прибыли на КПВВ «Станица Луганская» в надежде попасть домой, однако не смогли этого сделать, потому что пункт пропуска не работает с сегодняшнего дня. Об этом сообщает корреспондентка «Новостей Донбасса».

Работа КПВВ в Станице Луганской была приостановлена по решению командующего операцией Объединенных сил с 15 по 31 октября. Украинская сторона объясняет такое решение всплеском заболеваемости коронавирусом на неподконтрольной территории.

Официальная информация о том, что КПВВ закроется, появилась 13 октября. Но несмотря на это, многие люди не знали о том, что не смогут попасть сегодня домой.

«13-го мы приехали с женой за новыми пенсионными карточками. Вчера был праздник, нерабочий день в банке. Сегодня мы их получили, но теперь не можем попасть домой. О том, что КПВВ закроют, мы не знали», –  рассказал 83-летний пенсионер Николай Иванович.

«Я только в поезде узнала. Мужчина-попутчик на мобильном телефоне увидел новость и рассказал. Если бы знала – сюда бы не ехала», –  пожаловалась пенсионерка Татьяна, которая ездила к родственникам в Сумы.

Группировка «ЛНР» также со своей стороны приостановила пропуск людей через линию соприкосновения.

«С момента открытия КПВВ в 7 утра ни одного человека с неподконтрольной не прибыло», – сообщил представитель Луганского пограничного отряда Валентин Бондаренко.

Украинские пограничники говорят, что по решению командующего операцией Объединенных сил могут пропустить отдельных людей при наличии социально-гуманитарных причин, подтвержденных документами.

«Такие обстоятельства как необходимость соединения семьи или похороны близких людей, а также заболевание и необходимость лечения на контролированной территории Украины, конечно, такие обстоятельства в приоритете при пересечении линии соприкосновения», –  пояснила начальница пресс-службы Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

Однако сегодня ни одного человека через линию соприкосновения на Луганщине так и не пропустили.

Местная власть в Станице Луганской не планирует обеспечивать жильем людей, не попавших сегодня на оккупированную территорию. Причиной назвали то, что населенный пункт теперь находится в оранжевой зоне.

«Мы размещали людей во Дворце культуры две недели назад, когда на КПВВ был пожар. Но тогда были другие условия. Сегодня инфицированных CОVID-19 на территории Станицы Луганской – 40 человек. Поэтому мы не будем наших жителей, а также жителей временно оккупированных территорий подвергать опасности заражения», - рассказала заместительница руководителя Станично-Луганской районной государственной администрации Ирина Костан.

Также Костан сообщила, что на территории Станично-Луганского района нет свободного жилья в коммунальной собственности. Более 30% жилищного фонда пострадало за время боевых действий.

«Также у нас пострадали дома от недавних пожаров. Нам бы своих жителей где-то разместить. Мы не можем разместить еще и людей с оккупированных территорий», - добавила она.

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