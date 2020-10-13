КПВВ «Станица Луганская» будет закрыт с 15 по 31 октября

Движение через КПВВ «Станица Луганская» будет закрыто с 15 по 31 октября в связи с карантином. Возможно также продление данных карантинных мер на более длительный срок. Об этом сообщает организация «Донбасс SOS» со ссылкой на источник в штабе ООС.



Обновлено. Информацию о закрытии КПВВ «Станица Луганская» с 15 по 31 октября включительно подтвердила Луганская облгосадминистарация. Отмечается, что такой приказ выдал командующий ООС «с целью предотвращения распространения на территории Луганской области COVID-19».



По данным «Донбасс SOS», необходимость срочного проезда – по причине смерти близких, срочной операции и так далее – будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Госпогранслужбой.



Закрытие КПВВ «Новотроицкое», полноценную работу которого блокирует группировка «ДНР», источник «Донбасс SOS» не подтвердил.

КПВВ «Станица Луганская» является единственным на данный момент работающим пунктом пропуска на линии соприкосновения в Луганской области.