В Донецкой области выявили еще 168 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 168 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадинистрации Павел Кириленко.



География новых случаев COVID-19:



— 82 в Мариуполе;

— 24 в Мирнограде;

— 21 в Краматорске;

— 12 в Бахмуте;

— 8 в Лиманской ОТГ;

— 6 в Бахмутском районе;

— 5 в Торецке;

— 3 в Угледаре;

— 2 в Дружковке;

— по 1 в Покровске, Соледарской ОТГ, Никольском, Покровском и Волновахском районах.



Также Кириленко сообщил информацию о новом умершем от коронавируса, смерть которого была подтверждена накануне. Жертвой болезни стал 62-летний житель Бахмута.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 6 659 заболевших коронавирусом. Из них 2 149 человек выздоровели, 78 умерли. Продолжают болеть 4 432 человека.