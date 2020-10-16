В Донецкой области выявили еще 168 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 168 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадинистрации Павел Кириленко.
География новых случаев COVID-19:
— 82 в Мариуполе;
— 24 в Мирнограде;
— 21 в Краматорске;
— 12 в Бахмуте;
— 8 в Лиманской ОТГ;
— 6 в Бахмутском районе;
— 5 в Торецке;
— 3 в Угледаре;
— 2 в Дружковке;
— по 1 в Покровске, Соледарской ОТГ, Никольском, Покровском и Волновахском районах.
Также Кириленко сообщил информацию о новом умершем от коронавируса, смерть которого была подтверждена накануне. Жертвой болезни стал 62-летний житель Бахмута.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 6 659 заболевших коронавирусом. Из них 2 149 человек выздоровели, 78 умерли. Продолжают болеть 4 432 человека.