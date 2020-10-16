Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецкой области выявили еще 168 заболевших коронавирусом

16 октября 2020, 08:22

В Донецкой области выявили еще 168 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 168 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадинистрации Павел Кириленко.

География новых случаев COVID-19:

— 82 в Мариуполе;
— 24 в Мирнограде;
— 21 в Краматорске;
— 12 в Бахмуте;
— 8 в Лиманской ОТГ;
— 6 в Бахмутском районе;
— 5 в Торецке;
— 3 в Угледаре;
— 2 в Дружковке;
— по 1 в Покровске, Соледарской ОТГ, Никольском, Покровском и Волновахском районах.

Также Кириленко сообщил информацию о новом умершем от коронавируса, смерть которого была подтверждена накануне. Жертвой болезни стал 62-летний житель Бахмута. 

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 6 659 заболевших коронавирусом. Из них 2 149 человек выздоровели, 78 умерли. Продолжают болеть 4 432 человека.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Прочее
коронавирус

Другие публикации

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 25 марта, 01:09 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 02 апреля, 00:23 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 07 апреля, 00:46 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 08 апреля, 01:20 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 09 апреля, 00:35 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 10 апреля, 02:05 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 11 апреля, 00:52 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 13 апреля, 23:36 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 15 апреля, 00:09 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 16 апреля, 01:20 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 17 апреля, 02:11 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 18 апреля, 02:13 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 21 апреля, 00:13 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 22 апреля, 02:17 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 22 апреля, 23:29 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 23 апреля, 23:49 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 25 апреля, 00:40 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 27 апреля, 23:47 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 29 апреля, 00:09 По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня 30 апреля, 00:30

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:10
В Донецке театр и филармония закрыты из-за коронавируса
09:45
«ЛНР» заявила о 17 новых случаях COVID-19
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:38
Около полусотни человек не смогли пересечь КПВВ в Станице Луганской. Местная власть не предоставила им ночлег
18:10
Пушилин показательно уволил «мэра» Зугрэса
17:11
С 2014 года «ДНР» закрыла 19 шахт на Донбассе — правозащитники
16:22
В «ДНР» признают, что заболевших коронавирусом в реальности больше
14:30
«Это недостаточно». В «ДНР» рассказали, сколько проводят тестов на коронавирус в сутки
13:07
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 16 октября на въезд и выезд
11:30
«ДНР» лишила свободы жителя Донетчины на 16 лет по обвинению в «шпионаже»
10:15
«ДНР»: 153 новых случаев коронавируса и 17 смертей
09:29
«ЛНР» зарегистрировала 30 новых случаев заболевания COVID-19
22:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
10:14
«ДНР» зарегистрировала 86 новых случаев коронавируса и 14 смертей за сутки
09:27
«ЛНР» сообщила о 18 заболевших коронавирусом за сутки
все новости
11:50
В ВСУ за сутки — 85 новых случаев и одна смерть от COVID-19
11:32
Тищенко заболел коронавирусом
11:10
В Донецке театр и филармония закрыты из-за коронавируса
10:53
Минздрав допускает использование спорткомплексов для пациентов с COVID-19
09:50
Зеленский назвал три финальных вопроса к всенародному опросу 25 октября
09:45
«ЛНР» заявила о 17 новых случаях COVID-19
09:44
Минздрав объяснил, почему Луганская область оказалась в «красной» зоне карантина
09:18
США в ОБСЕ призвали РФ разблокировать переговоры в ТКГ
08:50
В Украине выявили почти 6000 заболевших коронавирусом за сутки
08:22
В Донецкой области выявили еще 168 заболевших коронавирусом
08:09
Штаб ООС зафиксировал шесть нарушений «режима тишины» на Донбассе
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
23:21
В Славянске у здания суда произошел конфликт между митингующими
23:04
В СНБО допустили взятие в плен глав «Л-ДНР»
22:00
Три украинских телеканала хотят проверить из-за трансляции встречи Медведчука с Путиным
все новости
ВИДЕО
Поджог или стихийное бедствие. Почему горела Луганщина? ►
12 октября, 17:54
Тайный план Зеленского по Донбассу и причины пожаров на Луганщине ►
10 октября, 21:07
Ермак допустил видеовстречу «нормандских» советников по Донбассу на следующей неделе
08 октября, 19:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® / (Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция