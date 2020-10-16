В Украине выявили почти 6000 заболевших коронавирусом за сутки. Новый рекорд

В Украине по состоянию на утро пятницы, 16 октября, зафиксировано рекордные 5992 случая заболевания коронавирусом за сутки. Умерли 106 ранее заболевших, а 2269 человек выздоровели.



Такие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время исследований в стране зарегистрировано 287 231 заболевших COVID-19. Из них 121 919 человек выздоровели, а 5408 умерли. Продолжают болеть 159 904 пациентов, что на 3617 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области (544), Киеве (455), Одесской (502), Днепропетровской (423), Хмельницкой (414) и Львовской области (365).



Днем ранее в Украине выявили 5062 новых заболевших коронавирусом. 9 октября в Украине был зафиксирован предыдущий абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки — 5 804 человека.