Суд все-таки отстранил начальника патрульной полиции Донетчины от должности

Суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об отстранении от должности начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области. Об этом сообщает отдел информационной политики областной прокуратуры.



Его подозревают в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).



9 июля 2020 года в служебном кабинете начальника Управления патрульной полиции провели обыск во время которого нашли гранату Ф-1 и более тысячи патронов калибром 7,62мм. По данным следствия, оружие хранилось без предусмотренного законом разрешения.



В сентябре 2020 года Краматорский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об отстранении от должности.

Глава патрульной полиции Донетчины — старший лейтенант Михаил Вершинин.



После того, как в конце июля его отстранили от выполнения своих обязанностей, мариупольские активисты потребовали вернуть руководителя, а в Facebook началась акция в его поддержку под хештегом #НашВершинін.



В итоге коллективное обращение жителей Мариуполя было рассмотрено, по его результатам Вершинина допустили к выполнению служебных обязанностей.