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Зеленский рассказал, в каком случае введут жесткий карантин

19 октября 2020, 21:44

Зеленский рассказал, в каком случае введут жесткий карантин

Президент Владимир Зеленский обещает снова ввести в Украине жесткий карантин, если суточное количество инфицированных ежедневно будет превышать 9,5 тысячи.

Об этом Зеленский заявил на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Глава государства отметил, что в ряде регионов загруженность больниц превышает 70%, а в некоторых населенных пунктах — 100%. Он отметил, что государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.

«Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавирусом. Если будет больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем», — сказал Зеленский.

Из-за ухудшения ситуации с эпидемией президент, в частности, попросил помощи у религиозных лидеров.

«Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывания граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях», — отметил он.

Поэтому Зеленский призвал религиозных лидеров устраивать свои мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию.

Количество больных COVID-19 в Украине превысило 300 тысяч.

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