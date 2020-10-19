Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 300 тысяч человек

За минувшие сутки в Украине выявлено 4766 заболевших коронавирусом. Кроме того, 66 человек умерли, а 1112 выздоровели.



Такие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время исследований в стране зарегистрировано 303 638 заболевших COVID-19. Из них 126 489 человек выздоровели, а 5673 умерли.



Продолжают болеть 171 476 человек, что на 3588 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Харьковской области (595), Киеве (385), Одесской (350) и Житомирской (308) областях.



Абсолютный суточный рекорд заболеваемости коронавирусом в Украине был выявлен за 16 октября — 6410 человек.