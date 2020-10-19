Зеленский призвал представителей религиозных организаций участвовать в ТКГ

Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поблагодарил их представителей за участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом сообщил Офис президента.



Также Зеленский высказался за приобщение религиозных деятелей к работе ТКГ в сфере гуманитарных вопросов. В частности, по взаимному освобождению удерживаемых лиц, доступу Международного комитета Красного Креста в места содержания на временно оккупированных территориях и тому подобное.



На этом же заседании Владимир Зеленский сказал, в каком случае в Украине снова введут жесткий карантин.