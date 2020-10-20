«ЛНР» начала высаживать из автобусов пассажиров без масок

«ЛНР» ежедневно проводит рейды для выявления нарушений масочного режима в общественном транспорте Луганска. Несоблюдающих карантинные меры высаживают.



«Сегодня проходит внеплановая проверка выполнения требований [...] У кого есть маски, требуем, чтобы они (пассажиры) надели маски, а у кого их нет — высаживаем из автобуса», — сказала представитель «санитарно-эпидемиологической станции», которые проводят проверки совместно с «МВД ЛНР».



Согласно правилам «ЛНР» водители общественного транспорта, помимо ношения маски, должны иметь при себе еще не менее шести медицинских масок для их смены через каждые два-три часа. Во время рейдов также проверяют наличие у водителей дезинфицирующих средств и защитных перчаток.



«Пассажиров мы пока не штрафуем, а вот водителей [штрафуем] до тысячи рублей (до 360 грн — ред.)», — сказали в «СЭЗ».



Самыми частыми нарушениями «ЛНР» назвала отсутствие маски на лице у пассажиров либо ее неправильное ношение.