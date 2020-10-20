Реальная ситуация с коронавирусом в Донецке и Луганске: что пытаются скрыть «ДНР» и «ЛНР»

Фото: «МЧС ДНР»

Неподконтрольные Украине территории Донбасса охватила вторая волна пандемии коронавируса, реальные масштабы которой точно не известны. Группировка «ДНР» заявляет что количество умерших от вируса превысило 340 человек, общее число инфицированных — более 5200, их соседи из группировки «ЛНР» говорят о 64 умерших и более 1300 выявленных случаев за все время. Еще в сентябре заболевших было в два раза меньше. Ежедневный прирост заболевших увеличился в 2-3 раза в сравнении с числом, фиксирующимся месяц назад.



Аналитик «Донецкого института информации» Виталий Сизов отметил, что группировки не вводили жестких сдерживающих мер: работал транспорт, работали все предприятия и магазины, не контролировался масочный режим и социальная дистанция. Это, по его мнению, и вызвало стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации в ОРДЛО.



В то же время, вторая волна пандемии бьет по всему миру. Количество заболевших в Украине и других странах ежедневно растет, преодолевая показатели которые ранее считались рекордными. Но люди по ту сторону блокпостов на Донбассе отрезаны от реальной информации, медицинского обеспечения и правовой защиты. Если случится коллапс, то, согласно повторяющийся практике, отвечать и отчитываться руководители «Л-ДНР» перед местными жителями не будут.



«Там вообще тяжело что-либо узнать, так как нет свободных медиа. Они не публикуют никаких критических материалов по кричащим проблемам. И это можно увидеть только в блогах, косвенно у людей в социальных сетях, которые живут там, что ситуация критическая, больницы переполнены», — подчеркивает Сизов.



Сейчас карантинные меры ужесточили, теперь в «ДНР» и «ЛНР» постоянно напоминают о штрафах за неношение масок. Они уже открыто говорят о том, что реальное количество заболевших коронавирусом выше объявленного. При потребности в обработке 700-800 тестов в день обрабатывается меньше половины. В Луганске лабораторий еще меньше. По информации от наших источников, ПЦР-тесты делают только прибывшим из-за границы, людям в тяжелом состоянии или уже умершим от пневмонии. Лаборатории не справляются с потоком образцов для анализа. Поэтому, выписывать из больниц стали при отсутствии симптомов — тест теперь не обязателен.



Также «Л-ДНР» признают нехватку лекарств: трудно достать антибиотики и противовирусные препараты. А у аптек за товарами выстраиваются очереди.

Очередь в донецкой аптеке. Фото из соцсетей

Самопровозглашенные власти разводят руками, мол, вмешаться в дела частных аптек они не могут. Исполняющий обязанности «министра здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко заявил о росте числа случаев пневмоний. Это заболевание чаще всего наступает как осложнение при COVID-19.



«К сожалению, на первое место выходит заболеваемость ковидными пневмониями. За последние три недели мы видим отрицательную динамику роста заболеваемости пневмониями. За сутки выявлено 210 случаев пневмоний, из них 98 госпитализировано», — рассказал Оприщенко.



Из-за нехватки мест для больных «ДНР» взялась за перепрофилирование 21 больницы под потребности борьбы с коронавирусом. В одной из них — роддоме ЦГКБ №3 города Донецка — работники отказывались выходить на работу из-за отсутствия должных условий. А так называемый «министр здравоохранения «ЛНР» назвала «нормой» размещение пациентов в коридорах больниц при нехватке мест.



В рамках борьбы с коронавирусом «ДНР» закрыла блокпосты, ведущие на подконтрольную Украине территорию. «Новотроицкое» — «Еленовка» по прежнему работает в ограниченном режиме. Транспортное сообщение между собой группировки «ЛНР» и «ДНР» перекрыли еще 7 месяцев назад, и после этого так и не восстанавливали. «ЛНР» также закрыла свой КПВВ после закрытия пропускного пункта с украинской стороны в одном дорожном коридоре у Станицы Луганской. Ежедневно в одну и другую сторону через него проходили 1500-2000 человек. Сейчас люди, проживающие в ОРЛО, отрезаны от контролируемой Украиной территории.



Теперь так называемые власти «ДНР» ввели дистанционное обучение и рекомендовали переходить на удаленку. 26 сентября там запретили проведение массовых мероприятий. Днем ранее то же самое сделала и «ЛНР». Самопровозглашенные власти начали бить тревогу поздно, говорят эксперты. А должные меры не были приняты своевременно.



Свою роль сыграла и реакция общества на опасность пандемии. За все ее время такие основные меры, как социальная дистанция и масочный режим большинством не соблюдались. Несмотря на ухудшение ситуации, жители ОРДЛО продолжают игнорировать меры предосторожности.

«Они изначально пытались идти по более легкой форме карантинных мер и очень часто не требовали от жителей и магазинов обязательное ношение масок, в транспорте много людей ездило без масок», — отмечает журналист Андрей Дихтяренко.



Но под чьим влиянием сформировалось такое халатное отношение граждан к COVID-19? К этому, а также к ухудшению эпидемиологической ситуации причастны в том числе и власти группировок «ДНР» и «ЛНР». Ведь еще более месяца назад в Донецке и Луганске сопровождали дни города и День освобождения Донбасса массовыми гуляниями. Тогда подконтрольные «ДНР» СМИ радостно рассказывали о небывалом количестве зрителей — 70 тысяч людей на площади Ленина. Однако ни слова тогда не говорили об опасности таких мероприятий.



«Политическая целесообразность начала играть главенствующую роль над целесообразностью борьбы с COVID-19 и над целесообразностью безопасности населения: дни города в Донецке и Луганске, начало сентября, массовые гуляния, различные акции общественные», — говорит Дихтяренко.



Кроме повсеместного проведения массовых мероприятий свое несерьезное отношение лично демонстрировал глава «ДНР» Денис Пушилин. Месяц назад он ездил по неподконтрольным городам Донецкой области. Для общения с Пушилиным людей собирали в группы, из мер безопасности — только его охрана.

Денис Пушилин в Макеевке 15 августа

«Сейчас, если включить телевидение ОРДЛО, то мы увидим, что абсолютно все участники каких-нибудь съемок почти все в масках. <…> Все стоят в масках, включая Пушилина, чего раньше вообще не было и тяжело было себе представить», — отмечает аналитик Виталий Сизов.



Денис Пушилин на встрече с шахтерами 13 октября

О ситуации с коронавирусом на подконтрольной «ЛНР» территории в эфире российского телеканала заявил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.



«Там пневмония — это приговор! Там нет лекарств и врачей, лечить некому. С этим COVID больницы закрыты, родственники туда попасть не могут. Что с этими людьми там происходит — никто не знает. Количество умерших выросло в три раза. Я за эту неделю троих похоронил», — сказал он.



Сообщения о нехватке мест в больницах и врачей приходят и с подконтрольной «ДНР» территории. Средства защиты тоже в дефиците. На работу начали привлекать студентов медицинских вузов. Обещанные надбавки медработникам не выплачиваются или выплачиваются в неполной мере.



Уже сейчас заметно, что своими силами «Л-ДНР» не справляется, а помощи, которая предоставляется Россией недостаточно. Чем закончится ситуация прогнозировать сложно. Помочь могли бы украинские власти.



«Потому что беда одна по обе стороны разграничения. Необходимо думать уже над тем, чтобы организовать какие-то службы, какие-то посреднические международные гуманитарные организации по доставке этих гуманитарных грузов», — говорит Андрей Дихтяренко.



О возможности предоставить гуманитарную помощь гражданам, проживающим на неподконтрольной территории президент Владимир Зеленский говорил еще весной 2020 года.



«Есть большой риск, что власти группировок откажутся от этой помощи, но это не значит, что ее не нужно предлагать, ее предлагать нужно и договариваться и в рамках Минского формата, искать посредников и добиваться того, чтобы как можно больше украинцев в независимости от того, по какую сторону линии разграничения они живут, имели шанс спастись и пережить эту страшную пандемию», — отметил журналист Дихтяренко.



Вирус — реальная угроза, которую не стоит недооценивать. Нужно соблюдать все меры безопасности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения и Министерством охраны здоровья Украины, реже посещать людные места. Цена беспечности и несерьезного отношения может быть очень высокой.



