Суд объявил в розыск трех экс-беркутовцев, которых передали в ОРДЛО в рамках обмена

Святошинский райсуд Киева огласил в розыск Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, бывших сотрудников «Беркута», обвиняемых в расстрелах на Майдане. Об этом сообщает издание «Ґрати».



Апелляционный суд Киева освободил троих обвиняемых из СИЗО под личное обязательство для участия в обмене 29 декабря 2019 года. С тех пор они не являлись в суд. По информации их адвокатов, трое экс-беркутовцев находятся на неподконтрольной Украине территории.



Прокуратура считает, что они умышленно избегают уголовной ответственности и скрываются от суда, потому подала ходатайство о международном розыске. Представители потерпевших поддержали сторону обвинения.



«Хочу обратить внимание, что границы между местом последнего практически известного пребывания обвиняемых, а именно: оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и другой страной, Россией — фактически не существует. Поэтому международный розыск является оправданным в данной ситуации», — заявила адвокатка потерпевших Евгения Закревская.



На данный момент обвиняемые уже оглашены в розыск на территории Украины. Суд присяжных также поручил прокурорам направить решение суда в Интерпол, чтобы там приняли решение о международном розыске.



На сегодняшнем заседании суда присутсвовали еще два бывших сотрудника «Беркута» — Сергей Тамтура и Александр Маринченко. Суд отказался отправить их под домашний арест, оставив под личным обязательством.



Тамтура и Маринченко также были переданы на неподконтрольный Донбасс в рамках того обмена, но в феврале 2020 года они вернулись в Киев.



Во время сегодняшнего судебного заседания об их круглосуточном домашнем аресте ходатайствовала прокуратура. В своем выступлении обвинение перечислило риски, возникающие в случае, если оба обвиняемых могут остаться на свободе: прежде всего, они могут скрыться от правосудия. Прокуроры подчеркнули, что к обмену ни Маринченко, ни Тамтуру не принуждали, а они «выявили личное желание на перемещение на неподконтрольную территорию», когда заполнили заявки на обмен. Таким образом, подсудимые, зная о последствиях, намеренно и добровольно нарушили обязательства, не вернувшись после освобождения из-под стражи, отметили представители гособвинения Алексей Донской, Янис Симонов и Игорь Земсков.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. В свою очередь «Л-ДНР» получили 124 человека.



В частности среди затребованных «Л-ДНР» были пятеро экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которые подозреваются в убийстве участников Майдана. Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, Сергее Тамтуре, Александре Маринченко.



Президент Владимир Зеленский заявил, что передача экс-беркутовцев никак не повлияет на расследование дел Майдана. Генпрокуратура заверила, что суд над ними продолжится в любом случае.