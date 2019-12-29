Украина передала боевикам пятерых экс-беркутовцев и бразильца Лусварги

Пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года передали группировкам «ДНР» и «ЛНР» в рамках сегодняшнего обмена. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает «Громадське».



Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом. 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил всех пятерых экс-беркутовцев под личное обязательство.



Во время обмена боевикам также передали бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне.



2 мая суд признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Украина передала боевикам еще ряд клиентов Рыбина:



гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе;



фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года Сергея Долженкова;



россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы;



украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене. Она гражданская жена экс-охранника российского политика Бориса Березовского, ее обвиняли в том, что она вербовала в Украине диверсантов.

В субботу вечером Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личные обязательства экс-беркутовцам Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому. Зинченко, Аброськин и Янишевский находились под стражей, Тамтура и Маринченко — под домашним арестом.